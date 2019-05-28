На реализацию плана ускоренного развития Тувы необходимо более 700 млрд рублей

ТАСС, 28 мая. Проект плана ускоренного социально-экономического развития Тувы, рассчитанный на период с 2019 по 2025 год, предполагает затраты в размере более 712 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В проект плана включено в общей сложности 224 мероприятия. Среди них 55 являются организационными мерами, а 169 - инвестиционными проектами. По предварительным расчетам, общий объем финансирования предусмотренных планом действий и проектов за весь период реализации с 2019 по 2025 годы оценивается в сумму более 712 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект будет на этой неделе обсуждаться на совещании на уровне первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, план был подготовлен в правительстве Тувы. В числе прочих в нем значатся такие инфраструктурные проекты, как строительство железной дороги Кызыл - Курагино, а также ее продолжения в сторону Монголии и Китая, высоковольтной линии электропередачи, а также сети автодорог. Кроме того, на прошедшем в Кызыле 20 мая совещании рабочей группы во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным в проект плана включили большую программу обновления социальных объектов и увеличение господдержки сельхозпроизводителей.