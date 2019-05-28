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Правительство запретило государственным учреждениям закупать импортные вина

Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, поясняется на сайте правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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