Правительство запретило государственным учреждениям закупать импортные вина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, поясняется на сайте правительства.