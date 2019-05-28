"Ъ": авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ-100 на соответствие требованиям

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс РФ проверить системы самолета SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо организации.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

По мнению ассоциации, необходимо проверить систему защиты самолета от поражения статическим электричеством, а также прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси. Кроме того, авторы письма считают целесообразным изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем воздушного судна.

В Минтрансе "Коммерсанту" заявили, что обращение ассоциации в их адрес не поступало. В Росавиации и Минпромторге не ответили на запросы издания.

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы с различными травмами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.