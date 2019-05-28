Медведев: страны ЕАЭС используют единые подходы к цифровизации своих экономик

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) придерживаются единых подходов к цифровизации, иначе не будет возможности использовать общий рынок. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" по случаю пятилетия создания ЕАЭС.

По его словам, "цифра" - это сейчас язык международного общения и международной экономики. "В чем выгода нашего интеграционного объединения? В том, что мы используем единые подходы к цифровизации наших экономик", - сказал Медведев.

"И я все время своим коллегам говорю: "Вы можете то или иное решение не поддержать, или отказаться от него, или не участвовать в чем-то. Но имейте в виду: тогда вы не сможете понимать то, что мы будем делать для всех. Тогда вы будете разговаривать на другом языке". Это касается и "цифры", и той же самой маркировки товаров. Кто не хочет участвовать в этом проекте, пусть не участвует, но тогда его товары не попадут на общий рынок", - пояснил глава российского кабмина.

Он заключил, что "это всем уже понятно" и в этом вопросе страны ЕАЭС придерживаются "солидарных позиций".

Обязательная маркировка шуб и меховых изделий введена в странах Евразийского экономического союза с 2016 года. Кроме того, в настоящее время в России идут эксперименты по маркировке товаров еще в нескольких отраслях.