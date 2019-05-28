Медведев: ЕАЭС дает возможность РФ беспрепятственно выходить на рынки третьих стран

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Евразийская интеграция обеспечивает России возможность беспрепятственно присутствовать не только на рынках "пятерки", но и выходить со своими товарами и услугами на рынки третьих стран. Такую оценку премьер-министр Дмитрий Медведев дал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это выход совместный <...> на рынки третьих стран, когда мы выходим с единой позицией и понимаем, что все мы действуем сообща, что у нас у всех одинаковые представления о том, как, например, заходить на крупные рынки - тот же самый китайский рынок", - сказал глава правительства. По его мнению, это гораздо лучше, нежели "каждый будет вести эти переговоры в отдельности и в конечном счете получит худшие условия присутствия, допустим, на том же самом китайском рынке или каком-то другом - рынке Индии, других крупных рынках".

Медведев подчеркнул, что евразийская интеграция полезна и для России. "Для России это тоже не в меньшей степени возможность беспрепятственно присутствовать на рынке других стран союза, то есть на рынке Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии", - отметил премьер. Он указал на то, что у РФ большой собственный рынок, но и у других стран, входящих в ЕАЭС, "тоже рынки, вообще, достаточно приличные".

"И наше общее присутствие на рынках друг друга - это просто важный фактор интеграции", - заключил Медведев.

Большие перспективы

Медведев сообщил о скором подписании соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром, Израилем, Индией. Как заявил председатель российского правительства в интервью телеканалу "Россия 24", заинтересованность во взаимодействии с ЕАЭС проявляют 100 стран.

"В целом интерес к сотрудничеству с нашим интеграционным объединением продемонстрировало уже 100 стран, это реально много. На выходе - соглашения с очень важными международными игроками - это и Сингапур, и Израиль, и Индия, и целый ряд других стран, с которыми мы ведем переговоры", - отметил глава кабинета министров. Он констатировал, что ЕАЭС - это "единый рынок на 180 с лишним миллионов потребителей".

По мнению Медведева, "это серьезный рынок, поэтому на этот рынок устремляются взгляды, желание присутствовать на этом рынке большого количества стран". Премьер напомнил, что соглашение о свободной торговле уже действует между ЕАЭС и Вьетнамом, подписаны документы с Ираном и Китаем.

По его оценке, "двусторонняя торговля и торговля с третьими странами за счет возникновения союза очень выиграла". Глава российского кабмина привел данные статистики, по которым за 2018 год объем торговли между участниками союза вырос приблизительно на 9 процентов, хотя темпы роста торговли в мире гораздо ниже. "Если говорить о торговле стран союза с другими, третьими странами, то она выросла уже на 19 процентов, а это вообще очень существенная цифра", - констатировал Медведев. Он уверен, что благодаря интеграции участники ЕАЭС смогли выйти на новые международные рынки и нарастить поставки друг другу: "За счет этого мы стали покупать больше товаров, в том числе и продуктов питания, и просто товаров из наших стран, пользоваться услугами, которые даются производителями наших стран".

ВВП ЕАЭС

По словам председателя правительства РФ, "плоды интеграции налицо". "Но это не значит, конечно, что нечем заниматься. И я уверен, что эффект от интеграционного союза должен быть еще выше. И мы этим обязательно будем заниматься с нашими партнерами", - заверил Медведев.

"Совокупный валовый внутренний продукт наших стран [ЕАЭС] составляет $2 трлн, а это очень существенная цифра. Понятно, что здесь довольно весомый вклад вносит российская экономика, тем не менее мы не одни, есть и другие участники, которые, соответственно, тоже в этот валовый внутренний продукт нашего союза делают весьма существенный взнос", - отметил руководитель кабинета министров.

Он заметил, что за пять лет, в течение которых действует ЕАЭС, уже удалось достичь многого, приведя в пример создание "большого массива наднационального законодательства, который посвящен развитию Евразийского союза в области экономики, таможенной и налоговой политики, в области передвижения товаров, оказания услуг, работ, движения рабочей силы". "Европейский союз создавался десятилетия и, как известно, начинался как Союз угля и стали, а потом уже вырос в полноценное объединение из 28 стран. Но в то же время останавливаться на достигнутом нельзя, поскольку еще масса задач не решены, и они находятся в повестке дня всех органов Евразийского союза", - подчеркнул Медведев.