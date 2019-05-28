Ввод Пайяхского месторождения увеличит добычу нефти в Красноярском крае в пять раз

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Ввод Пайяхского месторождения на севере Красноярского края может увеличить добычу нефти в регионе в пять раз за 10 лет - до более 100 млн т в год, сообщил во вторник губернатор края Александр Усс на стратегической сессии "Север" Сибирского федерального университета (СФУ), посвященной вопросам развития арктических и северных территорий региона.

Последние годы уровень добычи нефти в регионе стабильно превышает 20 млн т в год.

"Открытие Пайяхи делает край самой перспективной территорией не только нашей страны, но и, рискну сказать, мира в целом <...> Состоялась встреча с руководством "Роснефти", они считают, что в ближайшие 10 лет произойдет увеличение добычи нефти в крае до более чем 100 млн тонн (в пять раз больше сегодняшних объемов - прим. ТАСС)", - сказал Усс.

По его словам, рост нефтедобычи ускорит развитие северной части края, даст дополнительные доходы в бюджет.

Группа Пайяхских месторождений расположена на полуострове Таймыр на севере Красноярского края. Инвестиции в проект до 2027 года оцениваются в 329 млрд рублей. На Таймыре к настоящему моменту пробурены 11 скважин, начаты проектно-изыскательские работы. Разработку проектной документации планируется завершить к концу 2019 года. Строительство планируется начать в 2020 году, начало добычи нефти намечено на 2024 год, а выход на пиковую мощность - к 2030 году.

Транспортировка нефтепродуктов планируется через Северный морской путь. В рамках реализации проекта будут построены нефтепровод, нефтеналивной терминал и морской порт в бухте "Север" для хранения и отгрузки нефти. Ожидается, что проект может создать более 20 тыс. рабочих мест. Управляющий офис планируется разместить в Дудинке.