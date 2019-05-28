"Ъ": Сбербанк хочет получать комиссию в 1% от переводов своих клиентов по СБП

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сбербанк хочет получать за услуги по переводу средств через Систему быстрых платежей (СБП), которую развивает Банк России, комиссию в размере 1% от суммы платежа. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с переговорами регулятора и Сбербанка, на который приходится подавляющее большинство переводов между гражданами с карты на карту.

"За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система", - пишет издание.

СБП пока не взимает комиссий, однако предусмотрено, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.

По словам одного из собеседников газеты, если прийти к компромиссу с ЦБ не удастся и банк будет вынужден подключиться к системе, он это сделает формально. "Банк может прописать настолько сложный сценарий перевода, что неподкованный пользователь не разберется, как воспользоваться системой, - считает источник "Коммерсанта". - Обосновать это можно "технологическими особенностями собственной системы и заботой о безопасности".

Сбербанк не стал комментировать изданию детали переговоров с регулятором. В Банке России "Коммерсанту" заявили, что не считают возможным рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях. "К СБП должны подключиться все кредитные организации, работающие с гражданами, в первую очередь - системно значимые", - добавили в ЦБ.

Банк России с конца февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к Системе быстрых платежей подключены 14 банков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, не входит в их число. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.