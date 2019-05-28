РБК: UTair предлагает кредиторам пролонгировать на 35 лет долги на 31,4 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Авиакомпания UTair предложила кредиторам пролонгировать кредиты общим объемом 31,4 млрд рублей на 35 лет под символические 0,01%. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"UTair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования, - говорится в публикации. - Он предполагает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под символические 0,01%".

Источник, близкий к авиакомпании, пояснил РБК, что на 35 лет предлагается пролонгировать 12-летний кредит на 23,7 млрд рублей, а также половину семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд рублей), выданного синдикатом из 11 банков в конце 2015 года. Суммарно эти 31,4 млрд рублей составляют 40% от общей задолженности перевозчика, которая достигает 75,8 млрд рублей.

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд рублей авиакомпания предлагает удлинить до 10-15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.

В качестве обеспечения по этим кредитам UTair предлагает акции аэропорта Сургут (56%) и 100% компании "UTair - Вертолетные услуги", которая занимается вертолетными перевозками, а также воздушные суда и двигатели.

Источники РБК в двух банках-кредиторах подтвердили изданию, что получили предложения о пролонгации кредита на 23,7 млрд рублей на 35 лет. Информацию о том, что такое же предложение касается половины семилетнего кредита, они не стали комментировать.

В UTair изданию сообщили, что компания находится конструктивном диалоге с кредиторами и ждет согласования нового графика платежей. В банках не ответили на запросы РБК.

Финансовые проблемы UTair

В 2015 году в ходе реструктуризации UTair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 до 15,4 млрд рублей. Более того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года UTair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций UTair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).