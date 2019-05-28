Чистая прибыль "НПО машиностроения" в 2018 году достигла около 4 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль реутовского "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") по итогам 2018 года достигла около 4 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор компании Александр Леонов.

"В прошлом году объем выполненных работ превысил 45 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам года составила около 4 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, "стабильно растет заработная плата, в 2018 году она составила 79 тыс. рублей".

"Что касается соотношения гособоронзаказа к экспорту, то в 2018 году это было 50% на 50%, а в 2019 году гособоронзаказ опережает, и соотношение будет примерно 60% к 40% при увеличении экспорта", - подчеркнул он.

"НПО машиностроения" производит крылатые ракеты различных типов, космические аппараты дистанционного зондирования Земли, ведет авторский надзор за межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100Н УТТХ.