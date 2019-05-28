"НПО машиностроения" внедрило многоступенчатую систему подготовки кадров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. В реутовском "НПО машиностроения" (входит в КТРВ) разработана многоступенчатая система подготовки кадров, позволяющая привлекать и закреплять наиболее одаренных и мотивированных на созидательный труд молодых специалистов. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор компании Александр Леонов.

"Одной из составляющих является масштабная профориентационная работа среди старшеклассников Реутова, Балашихи, Железнодорожного и ВАО г. Москвы. В течение учебного года Музей истории и достижений АО "ВПК "НПО машиностроения" знакомит тысячи школьников с богатой историей и уникальными разработками предприятия", - отметил он.

По его словам, совместно с администрацией Реутова построен, оснащен и начал работу Центр инновационного творчества молодежи "Изобретариум", где занимаются дети от 5 до 18 лет. Преподают в "Изобретариуме" в том числе и сотрудники "АО "ВПК "НПО машиностроения". "Таким образом, ребята получают возможность, начиная с детского сада развивать технические и научные способности, а город и предприятие - построить образовательный маршрут, ведущий талантливую молодежь из школ на Аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана, расположенного у нас на территории, а затем и на работу в АО "ВПК "НПО машиностроения", - сказал он.

Также совместно с администрацией Реутова в 2018 году в лицее был открыт специализированный инженерный класс. В перспективе этот класс станет важным звеном в городской системе непрерывного профильного образования и обеспечит Аэрокосмический факультет (АКФ) подготовленными абитуриентами, а потом и предприятие - квалифицированными молодыми специалистами.

По его оценке, важной составляющей является программа целевого набора на факультет. Проводится отбор выпускников 11 классов, направляемых предприятием для поступления на АКФ по нескольким специальностям. Молодые специалисты, прошедшие обучение в рамках целевого набора, обязаны отработать на предприятии три года по полученной специальности. И сегодня это не только не пугает поступающих и их родителей, а наоборот, вселяет уверенность в то, что по окончанию института они будут трудоустроены на стабильное и финансово успешное предприятие.

"АКФ Бауманского университета сегодня стал для нас главной кузницей кадров. Работать в подразделениях могут и студенты кафедры СМ-2, основанной В.Н.Челомеем, а также других кафедр университета. Лабораторные занятия проводятся в лабораториях нашего предприятия. У нас регулярно проходят научные конференции, и ребята участвуют в них наравне со специалистами. Подготовка сильная. Не случайно на АКФ процент стипендиатов президента РФ, правительства РФ, ректора университета - самый большой в МГТУ имени Баумана", - сказал Леонов.

"НПО машиностроения" производит крылатые ракеты различных типов, космические аппараты дистанционного зондирования Земли, ведет авторский надзор за межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100Н УТТХ.