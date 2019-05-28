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Титов: отсутствие минимальных цен на вино ведет к росту контрафакта

Также по мнению российского бизнес-омбудсмена, по этой причине формируются условия для неравной конкуренции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Отсутствие минимальных цен на вино и винные напитки приводит к ежегодному росту контрафактной и нелегальной продукции. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Отсутствие минимальных цен на указанные виды алкогольной продукции ежегодно приводит к росту контрафактной и нелегальной продукции, увеличивает количество теневых производителей и продавцов винодельческой продукции, а также в ущерб развитию отечественного виноделия создает преференции для импортеров винодельческой продукции низкого качества", - отмечается в документе.

Кроме того, по данным составителей доклада, в связи с отсутствием минимальных цен на вино, ликерное и фруктовое вино и винные напитки формируются условия для неравной конкуренции между производителями вина из винограда, выращенного в России, и производителями винных напитков.

"Практика применения минимальных розничных цен (МРЦ) в других сегментах алкогольной продукции показала существенное снижение производства и продажи нелегальной продукции, угрожающей здоровью и жизни людей, многократное снижение коррупциогенности оптового и розничного звеньев", - говорится в докладе.

Среди других проблем винодельческой отрасли в докладе отмечаются высокие издержки, связанные с производством продукции. Из-за этого, по мнению составителей документа, российская продукция характеризуется низкой конкурентоспособностью по сравнению с импортируемой в Россию бутилированной продукцией. В результате за последние три года доля рынка российской винодельческой продукции сократилась почти на 20%. При этом страны, импортирующие продукцию в Россию, осуществляют прямое субсидирование издержек своих производителей винодельческой продукции в объеме до 50%.

В конце апреля 2019 года Минсельхоз РФ сообщал о том, что не возражает против введения минимальной розничной цены на "тихие" вина, но ждет предложений от рынка и заинтересованных сторон. В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей, на бренди - 307 рублей за бутылку (0,5 л). В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 л.

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РоссияТитов, Борис Юрьевич
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