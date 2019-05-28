Совет директоров "КамАЗа" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Совет директоров "КамАЗа" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в сообщении компании.

"Даны рекомендации по распределению чистой прибыли ПАО "КамАЗ", полученной по результатам 2018 года, в размере 27,18 млрд рублей. Всю сумму рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО "КамАЗ", дивиденды по результатам деятельности ПАО "КамАЗ" за 2018 год не выплачивать", - сказано в пресс-релизе.

Годовое общее собрание акционеров автопроизводителя состоится 28 июня.

По итогам 2017 года "КамАЗ" направил на дивиденды 749 млн рублей из расчета 1,06 рубля на акцию.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.