Роснано завершило прием заявок на размещение облигаций на 4,5 млрд рублей без госгарантий

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. АО "Роснано" закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 4,5 млрд рублей, ставка купона определена в 9,1% годовых. В книгу поступило 38 заявок от банков, инвесткомпаний и частных инвесторов, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"АО "Роснано" успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям <…> общей номинальной стоимостью 4,5 млрд рублей. Ставка купона определена в размере 9,1% годовых <...> Срок обращения биржевых облигаций - 2,5 года, продолжительность купонного периода - 182 дня, номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей каждая", - говорится в сообщении.

Данный выпуск стал первым в рамках программы биржевых облигаций Роснано объемом до 20 млрд рублей, утвержденной в марте 2019 года советом директоров компании. Организаторами размещения выступят Райффайзенбанк, Росбанк, соорганизаторами - Альфа-Банк и ООО "Ренессанс Брокер". Размещение выпуска пройдет 5 июня 2019 года на Московской бирже.

Компания получила 38 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных инвесторов. "Инвесторы высоко оценили кредитное качество АО "Роснано" как самостоятельного эмитента. Это уже второй выпуск биржевых облигаций, который компания размещает без использования государственных гарантий", - цитирует пресс-служба финансового директора УК "Роснано" Артура Галстяна. По его словам, привлечь к выпуску облигаций широкий круг инвесторов удалось благодаря, в том числе высоким кредитным рейтингам эмитента на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом от Fitch Ratings и "ruAА" со стабильным прогнозом от "Эксперт РА".

Ранее глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявлял, что компания продолжит привлекать займы без госгарантий на рыночных условиях для финансирования новых инвестиционных проектов.

О Роснано

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году создано ООО "УК "Роснано", главная задача которого - управления активами АО "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов.

В настоящее время Группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.