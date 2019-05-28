Набиуллина: полис ОСАГО в Москве в среднем подешевел на 6%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Повышение тарифов ОСАГО отдельными страховщиками в Москве пока не приводит к превышению средней цены полиса, которая была до расширения тарифного коридора, так как в среднем в столице полис с начала реформы подешевел на 6%. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

"И вчера, и сегодня обсуждается повышение некоторыми страховыми компаниями ставок в Москве, но пока это повышение все равно не превысило среднюю цену полиса, которая была до реформы. А я напомню, наши расчеты показывали, что в результате реформы может произойти некоторое повышение, умеренное, но некоторое повышение полиса. При этом в Москве, где идет повышение тарифов, в целом у нас мы наблюдаем по рынку пока снижение полиса, с учетом поведения отдельных страховщиков составило снижение более 6%", - сказала она.

По данным Российского союза автостраховщиков, в период с 1 января до 23 мая общее снижение средней премии по ОСАГО составило 5,57%, а в Москве показатель снижения был равен 7,45%. Для физических лиц средний взнос по ОСАГО упал на 4,11%, а в Москве - на 6,04%.

Как сообщалось ранее, два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве (4118 рублей), которые были снижены в начале апреля. Собирается поднять тариф в Москве с 3590 рублей до февральского уровня 4118 рублей также компания ВСК.

Коридор базовых ставок тарифов ОСАГО с 9 января 2019 года расширился с 3432 - 4118 рублей до 2746 - 4942 рублей, в результате средние цены начали снижаться.

Ранее гендиректор "АльфаСтрахования" (лидер рынка ОСАГО) Владимир Скворцов говорил, что, по его мнению, тарифы ОСАГО после снижения начнут расти, так как увеличиваются выплаты.

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