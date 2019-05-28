Энергетика станет одной из ключевых тем деловой программы ПМЭФ-2019

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Развитие и модернизация энергетической отрасли станет одной из ключевых тем деловой программы Петербургского международного экономического форума в 2019 году, говорится в сообщении Росконгресса.

Одним из знаковых мероприятий деловой программы Петербургского международного экономического форума - 2019 станет "Энергетическая панель". Участники сессии представят всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув ее многонациональный, мультикультурный характер и географическое многообразие. Модераторами выступят член Госдумы, журналист, автор программы "Международное обозрение" телеканала "Россия-24", председатель наблюдательного совета АНО "Русская гуманитарная миссия" Евгений Примаков и председатель Sasakawa Peace Foundation, исполнительный директор Международного энергетического агентства (2007-2011 годы) Нобуо Танака. С ключевым докладом выступит главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

В рамках трека "Мировая экономика в поисках баланса" пройдет сессия "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности". Мировые энергетические рынки постоянно трансформируются, в том числе меняется структура спроса на энергоносители. Модератором сессии заявлен репортер Bloomberg TV Эннмари Хордэн, среди выступающих: министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден и другие.

Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике обсудят на одноименной сессии. Энергокомпании являются инфраструктурными столпами экономик, что исторически давало преимущество, но в условиях платформенной экономики расценивается скорее ограничением. Участники встречи попробуют понять, каков новый вектор развития в эпоху "уберизации" и как энергогиганты могут встроиться в новый формат рынка, говорится в сообщении Росконгресса. Модератор встречи - Кристоф Фрай, генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС). Участники встречи: министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор ПАО "Россети"Павел Ливинский, генеральный директор Enel S.p.А. Франческо Стараче и другие.

Трек "Технологии, приближающие будущее" включает сразу две сессии, посвященные энергетической отрасли. Участники сессии "Цифровое недропользование" обсудят комплекс мер, необходимых для того, чтобы недропользование превратилось в один из драйверов развития цифровой экономики, и значение цифровизации недропользования для стратегического развития России. Тема второй сессии: "От сырья к услуге: цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний". Главные вопросы, которые обсудят участники встречи: как Россия может использовать колоссальный потенциал ТЭК для ускорения технологической эволюции и цифровизации экономики, когда произойдет уход от бизнес-стратегии продажи нефти и нефтепродуктов к поставке цифровых услуг и технологий и стоит ли инвестировать в нефте-, газохимию в условиях роста спроса на новые материалы.

Также в рамках ПМЭФ состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, организованный ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) при поддержке фонда "Росконгресс". Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.

О Росконгрессе

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.