ВТБ рассматривает возможность продажи своей "дочки" в Африке

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ВТБ рассматривает возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa S.A. в Анголе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Мы рассматриваем возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa, который принадлежит ВТБ. На данный момент о деталях сделки говорить преждевременно", - говорится в сообщении.

Banco VTB Africa S.A. является единственным банком группы ВТБ в Африке. ВТБ владеет контрольным пакетом акций, его доля в уставном капитале Banco VTB Africa S.A. составляет 50,1%.

В конце 2018 года наблюдательный совет ВТБ одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa S.A. на 5 млрд кванз, что эквивалентно примерно $16 млн.