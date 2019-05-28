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Стоимость страхования космических запусков на 2019-2021 годы составит 30,8 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Страхование запусков ракетно-космической техники с 2019 по 2021 год обойдется федеральному бюджету в 30,8 млрд рублей, следует из финансово-экономического обоснования к проекту постановления правительства РФ.

Согласно документу, общая стоимость запусков федеральной ракетно-космической техники, которая будет обеспечена страховой защитой в период 2019-2021 годов, составляет около 250 млрд рублей. "Размер затрат на ее страхование с учетом предлагаемых изменений постановления правительства РФ № 804 составит 30,8 млрд рублей (но не превысит 15% от стоимости запусков)", - говорится в документе.

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