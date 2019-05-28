Счетная палата создала экспертно-консультативный совет по стратегическому аудиту

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ создала экспертно-консультативный совет (ЭКС) по вопросам стратегического управления и развития аудита и намерена привлекать его членов к проведению проверок ведомства. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

"Для оценки достижения национальных целей мы должны внедрять новые современные подходы к государственному аудиту. Для этого нам нужна экспертная поддержка", - указал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом ведомство намерено разработать инструментарий, который позволит не только выявлять факты нарушений, но и предупреждать о потенциальных проверках. "Мы планируем привлекать экспертов и в состав групп инспекторов, выходящих на проверку", - добавил Кудрин.

"Уже сейчас ЭКС может включиться в оценку готовящихся программ мероприятий, предложить свою позицию по выбору вопросов для исследования, ответить на возникающие у инспекторов при подготовке программы вопросы", - заключил он.

В состав совета вошли исследователи и эксперты Центра перспективных управленческих решений, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Всероссийской академии внешней торговли, МГУ имени М.В.Ломоносова.