Медведев и премьеры СНГ обсудят инновации на Совете в Ашхабаде 31 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 31 мая в Ашхабаде, сообщила во вторник пресс-служба российского кабмина.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 31 мая в городе Ашхабад (Туркменистан)", - говорится в сообщении.

Участники встречи "обсудят актуальные вопросы сотрудничества стран СНГ, особое внимание будет уделено тематике инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенного контроля". Планируется подписание ряда межправительственных документов, регулирующих взаимодействие в этих сферах, отметили в пресс-службе.

В ходе переговоров "предполагается принятие решений о разработке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, о внесении изменений в правила определения страны происхождения товаров, таможенного оформления, транзита и мониторинга товаров, перемещаемых через территории государств-участников СНГ".