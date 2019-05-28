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Росреестр: запрет перепродажи выписок из ЕГРН не нарушит принцип открытости системы

Любое заинтересованное лицо может получать сведения Единого государственного реестра недвижимости, подчеркнули в ведомстве
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Законопроект об административной ответственности за перепродажу сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам не нарушает принцип открытости этой информационной системы. Об этом говорится в пресс-релизе Росреестра во вторник.

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"Проект закона не нарушает принцип открытости ЕГРН. Любое заинтересованное лицо может получать сведения ЕГРН в соответствии с законодательством о регистрации недвижимости. Для получения и возможности использования сведений ЕГРН любое лицо будет вправе обратиться с соответствующим запросом о предоставлении таких сведений, в том числе с использованием интернет-сайта Росреестра. Таким образом, проект закона не предлагает менять процедуру предоставления сведений ЕГРН, а вводит административную ответственность за перепродажу сведений, содержащуюся в государственном реестре", - добавляется в пресс-релизе.

Законопроект проходит процедуру межведомственного согласования, отмечается в сообщении.

Как ранее сообщала ТАСС глава ведомства Виктория Абрамченко, в качестве ответственности предлагается ввести штрафы. За повторное нарушение юридических лиц планируется штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей либо приостанавливать их деятельность. Помимо этого, в ведомстве предлагают блокировать ресурсы перепродажи. Глава Росреестра также добавила, что объем "серого" рынка перепродажи сведений из ЕГРН составляет 2,5 млрд рублей.

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