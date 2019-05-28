Ущерб от аварийных запусков Роскосмоса в 2010-2018 годах составил 35 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Экономический ущерб Российской Федерации от 11 аварийных космических запусков в период с 2010 по 2018 год составил более 35 млрд рублей, из них 10,5 млрд оказались непокрытыми страхованием. Об этом говорится в опубликованном на портале правовой информации финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства РФ о субсидиях из федерального бюджета страховщикам космических запусков.

"В указанный период [2010-2018 годы] произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб Российской Федерации составил более 35 млрд рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование)", - говорится в документе.

В то же время в обосновании уточняется, что за счет инструмента страхования Россия вернула почти 20 млрд рублей, что более чем в семь раз превышает затраты на страхование.

"Также необходимо отметить, что в указанный период произошел ряд аварийных пусков космической техники, которые не были застрахованы. Следствием данных аварий стали убытки госкорпорации "Роскосмос" в размере более 10,5 млрд рублей, источники возмещения которых не установлены", - отмечается в документе.

Всего в 2010-2018 годах на страхование космических запусков было потрачено около 15 млрд рублей (8% от стоимости космической техники) бюджетных средств и средств Роскосмоса, из них субсидии - около 12 млрд рублей.

Благодаря этому механизму удалось застраховать имущественные интересы РФ на общую сумму около 187,5 млрд рублей при запуске более 80 космических аппаратов, производство которых финансировалось из федерального бюджета.