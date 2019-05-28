Капитализация "Новатэка" на Московской бирже превысила 4 трлн рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рыночная капитализация "Новатэка" в ходе торгов на Московской бирже во вторник превысила 4 трлн рублей, следует из данных биржи.

Таким образом, "Новатэк" на 1 трлн рублей уступает "Газпрому", капитализация которого на прошлой неделе превысила 5 трлн рублей.

По состоянию на 11:37 мск капитализация "Новатэка" достигла 4,002 трлн рублей при цене одной акции в 1,318 тыс. рублей (рост на 0,06%).

Кроме того, "Новатэк" сумел перегнать по капитализации "Лукойл", у которого этот показатель составляет чуть менее 3,9 трлн рублей. Отставание от крупнейшей в России нефтяной компании "Роснефть" - менее 600 млрд рублей (капитализация компании - примерно 4,6 трлн рублей).

"Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой природного газа и жидких углеводородов. Кроме того, она реализует ряд СПГ-проектов, включая уже действующий "Ямал СПГ" общей производительностью 18,5 млн т в год. К 2030 году "Новатэк" планирует производить уже 70 млн т СПГ в год.