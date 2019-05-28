Бывший представитель Порошенко в Раде заявила, что Киев может не получить кредит от МВФ

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Украина может не получить очередной кредит от МВФ в рамках новой программы помощи, одобренной в конце минувшего года. Такую точку зрения высказала Ирина Луценко, являвшаяся до недавнего времени представителем президента Петра Порошенко в Верховной раде.

Отвечая на вопросы журналистов, она признала, что ситуация [вокруг вопроса о кредите] "достаточно патовая". "Мы не слышим сейчас от президента какой-то твердой позиции", - отметила Луценко, добавив, что "есть риск, что Украина может не получить следующий транш".

В Киеве в настоящее время находится миссия МВФ, которая по итогам переговоры с новыми властями должна принять решение о выдаче Киеву очередного кредита в размере $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета.

Сегодня с членами миссии МВФ должен встретиться и новый президент Украины Владимир Зеленский. Ранее его советник Дмитрий Разумков высказывал мнение, что Украине нецелесообразно отказываться от сотрудничества с МВФ. "Отказ от сотрудничества будет малоэффективным, и вряд ли Украина сможет пойти по этому пути", - заявлял он.

В то же время отказаться от сотрудничества с МВФ призывал украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого считают близким к нынешнему президенту страны.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.