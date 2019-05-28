Дорогу от Владикавказа до Моздока построят более чем за 2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Стоимость строительства автодороги, которая напрямую свяжет Владикавказ с самым отдаленным Моздокским районом, составит 2 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев.

"Она свяжет основную территорию Северной Осетии с Моздокским районом. Объект уже прошел все этапы согласования, через месяц мы определимся с исполнителем данного проекта. В этом году на ее реконструкцию будет направлено 333,6 млн рублей, в 2020 году - 1,8 млрд рублей", - сказал Солиев.

Реконструкция будет проводиться в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2018 года. Соглашение на проведение работ было подписано с Министерством транспорта РФ и Росавтодором. Ожидается, что работы завершат к концу 2020 года.

Протяженность дороги составит 67 км. Сейчас до Моздокского района добираются по дороге длиной 134 км, пролегающую через соседние республики - Ингушетию и Кабардино-Балкарию.

Ранее руководитель республики Вячеслав Битаров отметил, что отсутствие прямого сообщения со столицей республики является острой проблемой Моздокского района, создающей, в том числе предпосылки для оттока коренного населения.