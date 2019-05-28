Володин призвал кабмин ускорить внесение в Госдуму законопроектов по цифровой экономике

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство ускорить внесение в нижнюю палату пакета законопроектов по развитию цифровой экономики, которые должны были поступить на Охотный Ряд еще в 2018 году.

"На сегодняшний день принят единственный закон [по развитию цифровой экономики] и тот инициирован [главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству] Павлом Крашенинниковым, - сказал спикер во вторник на пленарном заседании. - 19 законов не приняты, правительство должно было их внести еще в прошлом году, на это обращаю внимание нашего полномочного представителя правительства [Александра Синенко]".

Внедрение цифровой экономики должно способствовать тому, чтобы экономика РФ "в целом стала более конкурентоспособной", продолжил политик. "Если мы не пересмотрим свое отношение к внедрению искусственного интеллекта, робототехники, мы не достигнем этого показателя", - предупредил он, напомнив, что соответствующая задача была поставлена в послании президента РФ Федеральному собранию.

"Восемь законопроектов должно было внести нам Министерство экономического развития, четыре законопроекта - Министерство финансов, четыре - Министерство юстиции, три законопроекта - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и один - Министерство труда и соцзащиты", - перечислил Володин. "Понятно, что эта структура приблизительно также отражает и наши профильные комитеты, которые должны быть задействованы в этой работе", - добавил он.

"Хотелось бы, чтобы мы с вами активизировали деятельность в этом направлении. Если мы будем ждать, когда нам будут внесены эти законопроекты, мы можем упустить время, и здесь, как вы понимаете, будет сложно что-то изменить", - заключил глава палаты.

Парламентские слушания

Володин предложил запланировать на 8 июля большие парламентские слушания по развитию цифровой экономики, а в середине июня - провести на базе "Школы 21" Сбербанка тематический семинар.

"Есть предложение 18 июня на базе "Школы 21 века" Сбербанка провести семинар для тех, кто хотел бы повысить свою компетенцию в области цифрового развития и цифровой экономики, потому что это сфера особая, и нам в любом случае необходимо и самим самообразовываться. А на 8 июля запланировать проведение больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики, об этом нас просят и представители IT-отрасли", - сказал спикер.