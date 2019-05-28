Банк России опробовал на 100-рублевых купюрах защитное лаковое покрытие

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Банк России протестировал на купюрах номиналом 100 рублей несколько вариантов защитного лакового покрытия и определил, какой лак показывает лучший результат. Об этом сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью "Российской газете".

"Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект", - сказан он.

Такая технология лакирования также применялась на банкнотах номиналом 200 рублей.

Как отметил Демиденко, на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно. По его словам, лакирование купюр позволит сократить печать новых банкнот взамен изветшавших, а экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза превышает затраты на эту технологическую операцию.

В 2019 году ЦБ планирует лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых купюр.