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Арктика сегодня

Холдинг по обработке цветных металлов планируют создать на базе завода "Красцветмет"

В 2018 году завод установил исторический рекорд по очистке золота, произведя 234 т металла

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. ОАО "Красцветмет", крупнейший производитель золота в России, может стать базой для создания отраслевого холдинга, сообщил во вторник губернатор края Александр Усс на стратегической сессии "Север" Сибирского федерального университета (СФУ), посвященной вопросам развития арктических и северных территорий региона.

В 2018 году завод установил исторический рекорд по аффинажу золота, произведя 234 т металла. Всего в России было произведено 314 т золота, что стало историческим максимумом для страны.

"Находимся в активной фазе решения вопроса по созданию на базе "Красцветмета" либо АО (акционерного общества - прим. ТАСС) либо какого-то холдинга в виде некоммерческого партнерства, который объединит завод "Красцветмет", Московский завод по обработке специальных сплавов и Приокский завод цветных металлов", - сказал губернатор.

Усс не обозначил сроки реализации проекта. "Нам это нужно, и России это нужно. Предварительное изучение существующего положения дел и ряд предложений налогового плана при их реализации дадут нам возможность стать экспортером услуг. Сюда на переработку будут завозиться лом и минеральное сырье группы цветных металлов, чего у нас никогда не было", - добавил он.

АО "Красцветмет" является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра. Красноярскому краю принадлежит 100% завода.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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