Госдума приняла закон, снимающий запрет на плановые проверки в торговле драгметаллами

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, снимающий запрет на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Закон был инициирован правительством.

Документ вносит изменения в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Он предусматривает снятие ограничений на проведение плановых проверок юридических лиц и предпринимателей, занимающихся производством, использованием и обращением драгметаллов. Предполагается, что плановые проверки в отношении этих предпринимателей могут проводиться минимум два раза в три года.

В соответствии с действующим законодательством юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, могут подвергаться проверкам федерального государственного пробирного надзора не чаще одного раза в три года, что позволяет недобросовестным участникам перерегистрироваться до истечения трехлетнего периода и выводить таким образом из-под госконтроля значительную часть рынка, отмечается в пояснительной записке.

Согласно информации Минфина, отсутствие возможности проведения плановых проверок в отношении более 97% субъектов рынка привело к увеличению объема нелегального оборота драгоценных камней, ювелирных изделий и драгоценных металлов.

Принятие закона не потребует увеличения численности контрольно-надзорных органов.