Оборот розничной торговли в Подмосковье вырос в январе-апреле на 4%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Московской области по итогам первых четырех месяцев 2019 года вырос на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года и превысил 778 млрд рублей, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба Министерства экономики и финансов региона.

"В первые четыре месяца года оборот розничной торговли составил 778,5 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем в январе-апреле 2018 года. По объему розничной торговли Подмосковье традиционно сохраняет второе место среди всех регионов", - сказал собеседник агентства.

По словам министра экономики и финансов Подмосковья Елены Мухтияровой, которые привели в пресс-службе, этого удалось добиться за счет развития новой инфраструктуры услуг. "Расширяются различные торговые форматы - от крупных сетевых гипермаркетов и торговых центров до ярмарок, фермерских рынков и павильонов, которые возводятся в соответствии с утвержденным архитектурным обликом. Рынок торговли должен быть цивилизованным и максимально удобным для покупателей", - сказала глава министерства.

Также в январе-апреле 2019 года положительную динамику в Московской области продемонстрировал строительный сектор. Объем работ в этой сфере в регионе превысил 110 млрд рублей, что на 2,9% больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Согласно данным министерства, в январе-марте 2019 года заработная плата в экономике региона выросла на 7,2% и достигла 52 120 тыс. рублей.