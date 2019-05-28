ФАС не видит необходимости вводить заградительные пошлины против нефтяников

КРАСНОГОРСК, 28 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает, что российские нефтяные компании в мае исполняют условия соглашения о заморозке цен на моторное топливо и нет необходимости вводить заградительные пошлины из-за снижения объемов продаж на внутреннем рынке в апреле. Такое мнение Артемьев высказал ТАСС.

"Нет, не вижу", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности применения таких мер к нефтяникам.

По информации ФАС, в апреле российские компании не выполнили условия соглашения о заморозке цен на бензин в части увеличения объемов продаж топлива на внутреннем рынке. По условиям договоренностей, они должны быть увеличены на 2% к уровню 2018 года. При этом в ФАС отмечали, что несоблюдение договоренностей не было критичным.