Александр Малис ушел с поста главы объединенной компании "Связного" и "Евросети"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Группа "Связной" объявила о завершении юридического и операционного слияния с "Евросетью". Как сообщили журналистам в пресс-службе "Связного", CEO объединенной компании Александр Малис покинул этот пост, гендиректором группы назначена Оксана Гуськова.

"Группа "Связной" объявляет об успешном завершении интеграции лидеров рынка - розничных сетей "Связной" и "Евросеть". Генеральным директором группы "Связной" с 1 июня 2019 года назначена Оксана Гуськова, в настоящее время старший вице-президент по коммерческой деятельности компании. Александр Малис, ранее занимавший эту позицию, оставляет должность", - говорится в сообщении.

До прихода в "Связной" в августе 2018 года Гуськова руководила операционным бизнесом национальных компаний потребительского сектора, включая PepsiCo Russia, "Вимм-Билль-Данн", "Русагро", "Мистраль", уточняется в сообщении.

В мае 2018 года "Мегафон" и группа SLV Олега Малиса закрыли сделку по объединению ретейлеров. Ранее группа SLV была контролирующим акционером "Связного", "Мегафону" принадлежало 100% "Евросети". Согласно условиям сделки, основным акционером объединенной компании стала группа SLV, "Мегафон" получил 25% плюс одну акцию. Миноритарным акционером объединенной компании является НПФ "Благосостояние", уточнял Александр Малис.

Тогда же Малис, будучи президентом "Евросети" с апреля 2009 года, занял пост CEO объединенной компании.