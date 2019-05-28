Госдума одобрила во II чтении отмену лицензирования выпуска компакт-дисков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий отмену лицензирования выпуска аудиовизуальной продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. Исключение составят случаи, когда соответствующая деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора. Документ разработала Минкомсвязь и внесло правительство РФ.

Требование лицензирования изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей действует с 1998 года и направлено на защиту интеллектуальной собственности и борьбу с распространением контрафакта. С 2008 года лицензируемой также стала деятельность по изготовлению экземпляров программ для ЭВМ и баз данных. Однако в связи с развитием и повсеместным распространением информационно-телекоммуникационных технологий спрос на аудиовизуальную продукцию на материальных носителях (видеокассетах, оптических дисках и т.п.) значительно сократился. Основным каналом распространения контента, в том числе и контрафактного, стал интернет, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Минкомсвязи, пик продаж звукозаписей на оптических дисках зафиксирован в 2005-2008 годах. А уже в 2010 году объем продаж по сравнению с 2005 годом упал на 52%. В 2014-2017 годах объем таких продаж сократился в 1,6 раза (с 843 млн рублей в 2014 году до 512 млн рублей в 2017 году). Та же динамика продаж характерна и для видеопродукции. На фоне значительного снижения спроса на потребительскую продукцию на оптических дисках снизилась и потребность в получении лицензий на данный вид деятельности: за 2011 год было выдано 28 новых лицензий, а уже в 2017 году - 4. С начала 2018 года было выдано всего две лицензии.

По данным Роскомнадзора (лицензирующий орган), на октябрь 2018 года в реестре лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей числится 82 действующие лицензии. Большинство лицензий выданы субъектам малого и среднего предпринимательства или организациям, для которых данный вид деятельности не является основным.

Отмена лицензирования этой деятельности не повлечет негативных последствий для правообладателей и позволит снизить нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, считают в Минкомсвязи.

Согласно принятой во втором чтении поправке, лицензии на осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей, выданные до дня вступления в силу закона в силу, прекращают свое действие.