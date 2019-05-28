ВС РФ ограничит слишком широкое применение статьи УК о некачественных товарах и услугах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Верховный суд России намерен ограничить неоправданно широкое применение ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В разработанном постановлении пленума ВС РФ с разъяснениями судьям подчеркивается, что ответственность по этой статье наступает "при условии, что опасность товаров, продукции, работ или услуг для жизни или здоровья человека является реальной".

"В частности, о реальной опасности товаров и услуг может свидетельствовать наличие в них в момент производства, хранения, перевозки или сбыта веществ или конструктивных недостатков, которые при употреблении или ином использовании этих товаров и продукции в обычных условиях могли повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека, а о реальной опасности выполняемых работ или оказываемых услуг может свидетельствовать такое их качество, при котором выполнение работ или оказание услуг в обычных условиях могло привести именно к указанным тяжким последствиям", - разъяснил Верховный суд.

Кроме того, на пленуме призвали четко разделять, когда деяния подпадают не под ст. 238 УК РФ, а являются административным правонарушением (статьи 14.3, 14.4 КоАП РФ). При решении вопроса о наличии в действиях лица состава преступления суду необходимо установить также, что несоответствие товаров или услуг требованиям безопасности было умышленным.

Как отметил судья-докладчик Олег Борисов, "судам следует иметь в виду, что в случае, если уголовная ответственность за нарушение специальных требований или правил установлена в других статьях Уголовного кодекса, содеянное не должно квалифицироваться по статье 238 УК РФ". Например, если водитель, оказывавший услуги по перевозке пассажиров, нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть пассажиров, это деяние должно квалифицироваться по ч. 5 ст. 264 УК РФ, а не по статье 238.

"Вместе с тем, если нарушение водителем правил дорожного движения при оказании услуги по перевозке пассажиров, повлекшее тяжкие последствия, было связано с нахождением водителя в состоянии опьянения или отсутствием у него необходимой профессиональной подготовки, то руководитель организации или работник, допустивший такого водителя к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, несет уголовную ответственность по ст. 238 УК РФ, а водитель - по ст. 264 УК РФ", - пояснил пленум ВС.

По словам Борисова, как показывает судебная практика, большинство дел по ст. 238 УК - это дела о суррогатном алкоголе. В связи с этим пленум напомнил, что в июле 2017 года УК был дополнен статьями 171.3 и 171.4 об ответственности за незаконный оборот или розничную продажу алкогольной продукции, и эти статьи должны применяться совместно со ст. 238 УК РФ.

Дела врачей

Представители Генпрокуратуры и Минюста поддержали постановление пленума. Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек отметил случаи, когда по ст. 238 УК РФ уголовные дела возбуждались даже по фактам нарушения санитарных норм в гостиницах. Он предложил дополнить постановление разъяснением о привлечении к уголовной ответственности медиков. Если ранее применялись ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение смерти или причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), то теперь стали чаще применять ст. 238 УК РФ. "Во многих случаях такая квалификация не представляется бесспорной", - отметил замгенпрокурора. Постановление было передано рабочей группе для внесения ряда правок перед утверждением.

Согласно судебной статистике, в 2009 году по ст. 238 УК РФ были осуждены 8 тыс. человек, в 2013 году - 4,1 тыс., в 2018 году - 2,7 тыс. человек. За первый год применения ст. 171.4 УК РФ ("Незаконная розничная продажа алкогольной или спиртосодержащей продукции") по ней были осуждены почти 500 человек.