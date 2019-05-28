"РЖД Логистика" запустила ж/д сервис на маршруте Дунгуань-Ворсино

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" и дочерняя компания Far East Land Bridge запустили регулярные железнодорожные отправки по маршруту Дунгуань (провинция Гуандун, Китай) - Ворсино (Калужская область, Россия), следует из сообщения российского оператора.

Поезда отправляются из Дунгуаня два раза в неделю и следуют через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия. Грузовая база для сервиса формируется по сборному принципу на основе заявок от нескольких грузоотправителей. Номенклатура грузов в настоящее время включает товары народного потребления, ткани, косметику, напольные покрытия. Ориентировочный срок доставки - 14 дней.

Ранее пунктом отправления контейнерных поездов из провинции Гуандун был город Гуанчжоу.

Директор по продажам АО "РЖД Логистика" Ольга Степанова отметила, что решение о переносе стартовой точки маршрута в Дунгуань во многом связано с возможностью обеспечить более выгодную ставку для грузоотправителей и снизить их терминальные расходы посредством субсидирования.

Новый сервис сохраняет преимущества прежнего, включая скорость доставки, и предусматривает более низкую тарифную ставку для грузоотправителей, а также субсидирование терминальных расходов в Китае.