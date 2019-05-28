Польский Orlen информировал о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" на НПЗ в Чехии

ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Поставки качественной российской нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском Литвинове возобновлены. Об этом сообщила во вторник пресс-служба польской нефтеперерабатывающей компании Orlen.

"Unipetrol [один из основных чешских переработчиков российской нефти] получил информацию от местного оператора о возобновлении поставок нефти хорошего качества по системе нефтепроводов "Дружба" на НПЗ в Литвинове, принадлежащий Orlen, - информировала компания, подчеркнув, что приостановка поставок 24 апреля не повлияла на объем переработки сырья на Unipetrol.

В понедельник о возобновлении поставок нефти в Чехию информировала представитель государственной компании - оператора национального нефтепровода Mero Радомира Долежалова. По ее словам, прокачка осуществляется через Словакию, в которую сырье поступает транзитом через Украину.

С 1 мая нефтехимическому холдинга Unipetrol, в собственности которого находится предприятие в Литвинове, нефть выделялась из государственных резервов. 13 мая правительство республики приняло решение о выделении второй партии сырья в объеме 100 тыс. т.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен.