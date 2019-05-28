РЖД запускают новый пассажирский сервис "детское купе"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) запускает сервис для комфортных поездок пассажиров с детьми - "детское купе", следует из сообщения компании.

"Дизайн интерьера "детского купе" разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки", - говорится в сообщении.

Пилотный проект реализуют в купейных вагонах на маршруте Москва - Анапа. Поезд № 109В/109С с "детскими купе" будет курсировать по маршруту с 22 августа по 27 сентября 2019 года. По итогам месяца перевозок специалисты компании проанализируют отзывы пассажиров и вынесут решение о целесообразности развития проекта.

АО "Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов со средним возрастом 17,5 лет.