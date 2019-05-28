РЖД осенью начнут проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют осенью приступить к проектированию высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на совещании в комитете Госдумы по транспорту и строительству.

"С прикладной точки зрения мы приступим к проектированию (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, вероятно, осенью", - сказал глава РЖД.

Белозеров добавил, что холдинг занимается формированием собственного инжинирингового центра.

"Мы считаем, уровень локализации в перспективе по высокоскоростному движению должен быть не менее 80%", - добавил топ-менеджер.

В апреле президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

До этого на протяжении нескольких лет обсуждался проект ВСМ Москва - Казань, который предполагает строительство высокоскоростной магистрали протяженностью 800 км. ВСМ позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей, из которых 700 млрд рублей - грант от государства.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что в настоящее время сроки реализации проекта ВСМ Москва - Казань пересматриваются. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение по этому проекту пока не принято, планируется продолжить оценку его экономической целесообразности.