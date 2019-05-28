В Москве еще четырем компаниям присвоен статус промышленного комплекса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Четыре крупные компании столицы, в числе которых косметическая фабрика Faberlic, получили статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительную поддержку от города. Об этом ТАСС сообщили во вторник пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Статус промышленного комплекса в Москве присвоен еще четырем компаниям - теперь их число достигло 48 предприятий, на которых работает более 50 тыс. сотрудников. Косметическое производство Faberlic - одно из таких предприятий. Компания уже сейчас активно инвестирует в собственное развитие и продолжит делать это в новом статусе промкомплекса. Действующие меры поддержки помогут фабрике экономить средства и вкладывать их в производство и технологии", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Также статус промкомплекса получили Щербинский лифтостроительный завод, приборостроительный завод "Элемер" и "Хлебокомбинат "Пролетарец".

В ведомстве уточнили, что для столичных промкомплексов снижена арендная ставка, а также действуют налоговые льготы: региональная часть налога на прибыль снижена с 17% до 12,5%, льготы по налогу на имущество составляют 50% - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Льгота по земельному налогу позволяет сокращать расходы на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю - 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо 1,5%. Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.

О компаниях

Faberlic - российский производитель косметики. Производственные площади занимают более 35 тыс. кв. м, на которых трудятся 865 сотрудников. Компания выпускает более 8 тыс. наименований продукции, имеет 32 российских и зарубежных патента, входит в топ-100 мирового рейтинга парфюмерно-косметических компаний. За последние пять лет Faberlic инвестировал в модернизацию производства 2,4 млрд рублей.

ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" - один из основных производителей лифтового оборудования в России. Предприятие выпускает модели пассажирских и грузовых подъемников с гидравлическим и электрическим приводом. Каждый четвертый лифт в России произведен на Щербинском лифтостроительном заводе. Сейчас предприятие производит 80 моделей подъемников, в том числе энергосберегающие лифты.

Завод "Элемер" выпускает продукцию для автоматизации технологических процессов на любом предприятии.

АО "Хлебокомбинат "Пролетарец" поставляет свою сертифицированную продукцию в Москву и Московскую область. В сутки предприятие вырабатывает около 100 т хлебобулочных и 5 т кондитерских изделий, в том числе сдобу, пряники, печенье, торты, пирожные и карамель ручной работы. Комбинат является крупнейшим в Москве производителем хлебобулочных и кондитерских изделий.