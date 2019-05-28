ФАС не поддерживает инициативу по возврату практики приема магазинами тары для переработки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает инициативу об установлении обязанности торговых сетей принимать потребительскую тару и упаковку для переработки. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Я думаю, что мы не можем это поддержать. Я говорю, оно странное, непонятное предложение", - сказал он.

Минпромторг ранее поддержал эту идею, однако отметил нереализуемость данного предложения в рамках существующего правового регулирования.

Газета "Известия" ранее сообщила, что в России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазины. По данным издания, Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение министерствам дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили ТАСС, что торговые сети, входящие в ассоциацию, могут запустить пилотные проекты по сбору упаковки и тары для вторичной переработки.