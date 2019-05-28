Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Redmi K20 Pro 接過了小米平價旗艦的重任 https://t.co/IB5uYF4Eqg pic.twitter.com/MQJTUXbkua— Engadget 中文版 (@EngadgetChinese) 28 мая 2019 г.
Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855. Также K20 Pro использует специальную восьмислойную графитовую технологию охлаждения, благодаря которой, как отмечается в сообщении, смартфон не будет нагреваться даже при высоких нагрузках.
Это первые смартфоны в линейке с поддержкой NFC (near field communication, "ближняя бесконтактная связь").
Дисплей обеих моделей - AMOLED с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340x1080 пикселей. В экран встроен сканер отпечатков пальцев седьмого поколения. У Redmi K20 и K20 Pro выдвижная фронтальная камера с разрешением 20 мегапикселей, а у тройной основной камеры - 48. Устройства комплектуются аккумуляторами на 4000 м·Ач. При этом K20 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт - телефон полностью заряжается за 73 минуты. В то время как у K20 быстрая зарядка меньшей мощности - 18 Вт.
В Китае продажи стартуют 1 июня. K20 в комплектации 6/64 Гб стоит 1999 юаней (приблизительно 18 672 рубля), версия на 6/128 Гб - 2099 юаней (19 606 рублей). Цена на K20 Pro за 6/64 Гб версию - 2499 юаней (23 343 рубля), за 6/128 Гб - 2599 юаней (24 277 рублей), за 8/128 Гб - 2799 юаней (26 145 рублей) и за 8/256 Гб - 2999 юаней (28 013 рублей).