Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге .

Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855. Также K20 Pro использует специальную восьмислойную графитовую технологию охлаждения, благодаря которой, как отмечается в сообщении, смартфон не будет нагреваться даже при высоких нагрузках.

Это первые смартфоны в линейке с поддержкой NFC (near field communication, "ближняя бесконтактная связь").