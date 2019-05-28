Медведев: нужно скорректировать правовую базу для расширения возможностей госуслуг

"Подобные технологии, конечно, должны быть доступны по всей территории страны, что особенно важно в удаленных субъектах нашего государства, чтобы люди могли получать качественные услуги независимо от того, где они живут", - подчеркнул глава кабинета министров на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Для выполнения данной задачи Медведев назвал несколько необходимых мер, которые планируется принять в ближайшее время. "Мы должны установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде. Здесь нужно учитывать и наработки регионов-лидеров, и, конечно, мнение людей, насколько это удобно", - назвал председатель правительства одну из задач. По его словам, уже предусмотрено "создание за счет федерального бюджета цифровых облачных платформ", на базе которых "могут создавать типовые региональные и муниципальные услуги".

Глава кабмина отметил, что "одновременно в ближайшие два года на едином портале "Государственные услуги" появится единый конструктор электронных форм заявлений". По мнению Медведева, "это упростит запуск типовых сайтов в регионах, ускорит процедуры".

"Цифровые услуги нужно группировать по основным жизненным и деловым ситуациям и предоставлять их в комплексе", - указал председатель правительства. Для примера он привел ситуацию с регистрацией рождения ребенка, когда одновременно родители смогут узнать, какие появились новые права и льготы, оформить все положенные пособия. Глава кабмина напомнил, что утверждены 25 комплексных услуг, так называемы суперсервисов. При этом Медведев констатировал, что "ряд существующих нормативно-правовых актов не позволяет предоставлять региональные и муниципальные услуги в электронном виде, требуется, чтобы человек лично пришел и присутствовал". "Эти препятствия там, где это физически возможно и соответствует содержанию услуги, препятствия нужно исключить, правовая база должна не просто не тормозить проникновение цифровых услуг в регионы, а создавать для этого стимулы", - поставил задачу премьер-министр. Он уточнил, что нужно "проанализировать, где необходимо внести изменения в законодательство и провести такую работу".