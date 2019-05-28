Медведев: нужно скорректировать правовую базу для расширения возможностей госуслуг

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым объединять электронные услуги по темам, особое внимание при этом он потребовал уделить обеспечению равной доступности цифровых госуслуг во всех регионах страны.
"Подобные технологии, конечно, должны быть доступны по всей территории страны, что особенно важно в удаленных субъектах нашего государства, чтобы люди могли получать качественные услуги независимо от того, где они живут", - подчеркнул глава кабинета министров на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Для выполнения данной задачи Медведев назвал несколько необходимых мер, которые планируется принять в ближайшее время. "Мы должны установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде. Здесь нужно учитывать и наработки регионов-лидеров, и, конечно, мнение людей, насколько это удобно", - назвал председатель правительства одну из задач. По его словам, уже предусмотрено "создание за счет федерального бюджета цифровых облачных платформ", на базе которых "могут создавать типовые региональные и муниципальные услуги".
Глава кабмина отметил, что "одновременно в ближайшие два года на едином портале "Государственные услуги" появится единый конструктор электронных форм заявлений". По мнению Медведева, "это упростит запуск типовых сайтов в регионах, ускорит процедуры".
"Цифровые услуги нужно группировать по основным жизненным и деловым ситуациям и предоставлять их в комплексе", - указал председатель правительства. Для примера он привел ситуацию с регистрацией рождения ребенка, когда одновременно родители смогут узнать, какие появились новые права и льготы, оформить все положенные пособия. Глава кабмина напомнил, что утверждены 25 комплексных услуг, так называемы суперсервисов. При этом Медведев констатировал, что "ряд существующих нормативно-правовых актов не позволяет предоставлять региональные и муниципальные услуги в электронном виде, требуется, чтобы человек лично пришел и присутствовал". "Эти препятствия там, где это физически возможно и соответствует содержанию услуги, препятствия нужно исключить, правовая база должна не просто не тормозить проникновение цифровых услуг в регионы, а создавать для этого стимулы", - поставил задачу премьер-министр. Он уточнил, что нужно "проанализировать, где необходимо внести изменения в законодательство и провести такую работу".