"Газпром" прекратил переговоры о возможных поставках СПГ в Пакистан и Бахрейн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром" не победил в тендере на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, переговоры больше не ведутся. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров.

"Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем. Соответственно, в том формате, в котором мы работали с Пакистаном ранее, в текущий момент не работаем", - сказал он.

Одеров отметил, что по поставкам СПГ в Бахрейн была сформирована рабочая группа, однако детально и предметно "Газпром" сейчас не занимается этим вопросом. "Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем", - добавил он.

В 2017 году Бахрейн вел переговоры с "Газпромом" об импорте российского СПГ, оценивая потенциал в 3-6 млн т в год. В том же году между РФ и Исламской Республикой Пакистан было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа. Минэнерго РФ ожидало, что "Газпром" и Pakistan LNG в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу выйдут на подписание долгосрочного договора купли - продажи СПГ.