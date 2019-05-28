"Алроса" продала на аукционе в Израиле 120 крупных алмазов на $10,2 млн

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" на международном аукционе по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Израиле реализовала 120 алмазов общей массой 1940 карат. Суммарная выручка от продаж составила $10,2 млн, говорится в сообщении компании.

Вес двух из этих алмазов превышал 50 карат, отмечается в сообщении.

В торгах принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, США, ОАЭ, России и Гонконга.

"Крупное сырье стабильно пользуется популярностью у диамантеров Израиля. Прошедший аукцион - третий по счету в этом году. Это наш самый высокий результат по выручке на израильской площадке в 2019 году. До конца года мы планируем здесь еще три аукциона и рассчитываем на сохранение спроса со стороны клиентов", - цитирует пресс-служба члена правления и директора "ЕСО Алроса" Евгения Агуреева.

В 2018 году "Алроса" провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров.

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания с 27% долей в мировом объеме добычи алмазов, компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции достигла $4,5 млрд.