"Газпром" изучает возможность участия в проектах в Иране

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром" рассматривает возможность участия в проектах в Иране и на данный момент обсуждает этот вопрос в рамках координационного комитета. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе пресс-конференции.

"Мы на сегодняшний день находимся в стадии рассмотрения своего участия в проектах в Иране. У нас создан совместный координационный комитет с нашими иранскими коллегами, где мы все эти вопросы рассматриваем", - сказал он.

"Газпром" 14 декабря 2017 года сообщал, что подписал дорожную карту по реализации проектов на территории Ирана и меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по СПГ-проекту в Иране. При этом в начале ноября прошлого года "Газпром" и NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в газовой сфере. Документы предусматривают партнерство в области разработки газовых месторождений на территории республики, транспортировки газа и монетизации, в том числе путем сжижения и получения продуктов газохимии.

О расширении завода СПГ "Сахалин - 2"

"Газпром" рассматривает в качестве ресурсной базы для расширения завода СПГ "Сахалин - 2" газ "Сахалина - 3", также сообщил Маркелов

"Ресурсной базой для среднетоннажного завода СПГ рассматривается наша ресурсная база "Сахалина - 3", - сказал он.

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству СПГ. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь", заявил, что Россия наращивает мощности по производству и экспорту СПГ. Он допустил расширение проекта "Сахалин - 2".