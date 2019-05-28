"Газпром" готов переориентировать мощности газопровода для ВНХК в адрес иных потребителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром" уже завершает проектирование магистрального газопровода, предназначавшегося для обеспечения природным газом Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) "Роснефти", в случае получения официального ответа об отказе от строительства - может переориентировать мощности в адрес других потребителей, сообщил в ходе пресс-конференции зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Мы приступили к проектированию магистрального газопровода для ВНХК, и, соответственно, проект уже практически готов. Мы тоже из СМИ узнали о том, что данный комплекс строиться не будет в сегодняшних условиях. Пока не получили ответа от компании "Роснефть" о том, что планы эти не будут осуществляться. Кроме ВНХК, там есть еще другие потребители, поэтому, в случае получения официального ответа, мы скорректируем мощности магистрального газопровода до данных потребителей", - сказал он.

13 мая первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции сообщил, что компания исключила строительство ВНХК из инвестиционных планов в связи с потерей рентабельности проекта в результате реализации налогового маневра в нефтяной отрасли. Позднее "Роснефть" уточнила, что компания готова вернуться к реализации ВНХК на Дальнем Востоке при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий.

Минфин РФ же считает, что налоговый маневр в нефтяной отрасли не мог явиться препятствием для реализации "Роснефтью" проекта ВНХК, а наоборот улучшал экономические показатели реализации первой очереди проекта. По расчетам Минфина, реализация налогового маневра при прочих равных условиях привела к увеличению поддержки ВНХК "Роснефти" на $6 на тонну перерабатываемой нефти.

О проекте

"Роснефть" планировала построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Приморском крае в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год. Изначально предполагалось, что для его реализации будет привлечена китайская компания ChemChina. Однако впоследствии "Роснефть" сообщала, что намерена определиться с партнером по ВНХК в течение двух лет, а к осени 2018 года - с окончательной конфигурацией проекта.

В марте 2018 года глава "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что компания ведет доработку проекта в связи с изменением макроэкономических условий. На тот момент инвестиции оценивались в 800 млрд рублей.