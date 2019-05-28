Госдума приняла в I чтении законопроекты о субсидиях и льготах по налогам в рамках СПИК

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на предоставление бюджетных субсидий и льгот по налогу на прибыль в рамках специнвестконтракта (СПИК). Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы инициированы правительством РФ.

Первый законопроект вводит режим, при котором в рамках специнвестконтрактов будут предоставляться бюджетные субсидии на долгосрочной основе (более чем на один бюджетный период). Аналогичный режим действует в отношении институтов, предусмотренных законодательством о государственно-частном партнерстве и о концессионных соглашениях. Это позволит гарантировать спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при госзакупках товаров, работ и услуг, а также при закупках в негосударственном секторе, указали в кабмине.

Вторым законопроектом закрепляется возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика - участника специнвестконтракта, в течение всего срока действия этого контракта. Предлагается также ввести возможность раздельного учета доходов и расходов, полученных или понесенных от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен специнвестконтракт, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.

Предусматривается раздельное регулирование региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, в том числе путем введения в Налоговый кодекс отдельных статей - "Налогоплательщики - участники специнвестконтракта", "Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика - участника специнвестконтракта".

Полномочия по разработке методики расчета совокупного объема расходов бюджетов для поддержки проекта по специнвестконтракту для сопоставления с объемом капитальных вложений в проект с целью соотнесения объема поддержки и размера капитальных вложений закрепляются за Минфином России.

Принятие и реализация законопроектов позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов, предусматривающих производство высокотехнологичных видов продукции, создать новые рабочие места, что с учетом мультипликативного эффекта в том числе окажет положительное влияние на доходы регионов, говорится в пояснительной записке.

Действующие специнвестконтракты

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, на данный момент подписано 33 федеральных и 27 региональных СПИК в 11 отраслях промышленности, среди которых фармацевтика, автопром, химическом комплекс, нефтегазовое машиностроение, металлургия, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, станкостроение, авиастроение, производства насосного оборудования, медицинская промышленность. "Реализация только федеральных проектов позволит создать порядка 15 тыс. новых рабочих мест, суммарный объем заявленных инвестиций в промышленность в рамках СПИК превышает 430 млрд рублей, а в рамках проектов в целом превысит 725 млрд рублей, ожидаемый объем произведенной продукции превысит 10 трлн руб., а объем реализованной продукции составит порядка 10,8 трлн рублей", - указал он.