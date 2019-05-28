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Северный Кавказ

Более 70 км региональных автодорог планируют отремонтировать в Дагестане в 2019 году

В этом году в республике также планируется ремонт 95 объектов улично-дорожной сети протяженностью 57 км

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Более 70 км республиканских автомобильных дорог в 2019 году планируют отремонтировать и реконструировать в Дагестане в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов, сообщается во вторник на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В ходе реализации в регионе проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящих в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в 2019 году запланирован ремонт, капитальный ремонт, реконструкция на 72,4 км автомобильных дорог республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году планируется ремонт 95 объектов улично-дорожной сети протяженностью 57 км, реконструировать 5 км пригородной автодороги Манас - Зеленоморск - Аэропорт, капремонт 4,4 км подъезда к поселку Новый Хушет от автодороги Махачкала - Каспийск - Аэропорт и 6 км автодороги регионального значения Магарамкент - Ахты - Рутул.

По словам Гаджимурадова, по всем этим объектам завершены конкурсные процедуры, определены подрядные организации. По двум из них - объектам капитального ремонта автодороги Магарамкент - Ахты - Рутул и подъезду автодороги к поселку Новый Хушет от автодороги Махачкала - Каспийск - Аэропорт, уже заключены госконтракты и ведутся работы в соответствии с графиком производства работ.

"Все работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", запланированные на 2019 год, будут завершены до окончания дорожно-строительного сезона", - сказал глава Минтранспорта региона. Он также отметил, что в рамках проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" на дорогах республики будет установлено 32 камеры фото- и видеофиксации нарушений, что позволит повысить безопасность дорожного движения.

Как сообщал ТАСС ранее Гаджимурадов в марте на коллегии Минтранспорта и дорожного хозяйства Дагестана, защищена заявка по федеральному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019-2024 годы с приведением в нормативное состояние 553 км дорог общим объемом финансирования программы в размере 10,2 млрд рублей, из которых около 6 млрд - средства федерального бюджета. На 2019 год запланировано 1,54 млрд рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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