"Новатэк" продлил программу выкупа собственных акций до 7 июня 2020 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правление "Новатэка" продлило срок действия программы выкупа ценных бумаг до 7 июня 2020 года с сохранением всех условий выкупа, сообщила компания.

На 28 мая 2019 года в рамках программы выкуплено 23,4 млн акций, в том числе в форме ГДР. По данным на 15:52 мск капитализация "Новатэка" на Мосбирже достигла почти 4 трлн рублей при цене одной акции в 1,32 тыс. рублей (рост на 0,27%).

Совет директоров "Новатэка" одобрил программу выкупа обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок еще 7 июня 2012 года. После этого она неоднократно продлевалась.