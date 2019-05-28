"Газпром" вскоре планирует договориться с КНР о дополнительных поставках по "Силе Сибири"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром" в ближайшее время планирует договориться с Китаем о поставке и цене дополнительных объемов газа по газопроводу "Сила Сибири", сообщила заместитель председателя правления, генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова на пресс-конференции.

"Китай выражает крайнюю заинтересованность [в дополнительных поставках]. Окончательно цифра не сформирована, и не договорились по цене. Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время и надеемся, что сможем порадовать потенциальным увеличением поставок по "Силе Сибири", - сказала она.

Срок начала поставок по "Силе Сибири" остается прежним - с 1 декабря. Объем начальных поставок составит 10 млн куб. м в сутки, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов. "Там будет наращивание объемов: сейчас первые 10 млн [куб. м] в сутки, а потом пойдем дальше", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах поставок по "Силе Сибири" в 2020 году.

"Проект уникальный, построенный только на отечественных технологиях. 1 декабря будет поставка газа, с чем я всех поздравляю", - добавил он на пресс-конференции.

Договор о поставках российского газа в Китай по "восточному" маршруту (то есть по "Силе Сибири") между "Газпромом" и CNPC был подписан 21 мая 2014 года. Он предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.