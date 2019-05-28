Жаловаться финомбудсмену на страховщиков ОСАГО можно будет по выплатам трехлетней давности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Обратиться к финомбудсмену, который с 1 июня начнет обязательное досудебное рассмотрение споров по ОСАГО, можно будет по выплатам давностью до трех лет, это предусмотрено законом о финансовом уполномоченном. Об этом сообщила журналистам руководитель автономной некоммерческой организации "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" (АНО "СОДФУ") Ольга Крайнова.

"Глубина проникновения закона назад установлена в три года. Если в прошлом году вы обращались в компанию, даже что-то получили, и сейчас вдруг узнали об этом институте, и вам показалось, что это несправедливо - вы также можете [обратиться]", - сказала она.

При этом Крайнова подчеркнула, что обратиться за рассмотрением к финомбудсмену будет нельзя, если по спору ранее было вынесено судебное решение.

"Мы не можем подменять собой органы судебной власти и изменять их решения", - добавила Крайнова.

О финансовом уполномоченном

Институт финомбудсмена появился в России в 2018 году, его основная роль - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями - но только в случаях, когда организация задолжала гражданину, а не наоборот. Обращение к финомбудсмену будет обязательным до подачи иска в суд, для гражданина обращение будет бесплатным. Уполномоченный будет разбирать споры на сумму до 500 тыс. рублей. Решение финобудсмена будет обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде.

Сначала финомбудсмен будет заниматься только спорами по ОСАГО - с 1 июня 2019 года рассмотрение споров по ОСАГО с помощью финомбудсмена станет обязательным.

На все остальные виды страхования, после ОСАГО, закон о финомбудмене распространится с 27 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года - с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами. Также организации смогут присоединяться к службе финансового омбудсмена добровольно.

Финансировать деятельность финомбудсмена в первый год будет ЦБ, затем служба будет существовать за счет взносов финорганизаций.